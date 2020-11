Polizei Essen

POL-E: Essen/Oberhausen: Polizei Essen und Oberhausen nehmen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig fest - U-Haft

45149 E.-Haarzopf: Gemeinsam mit der Oberhausener Polizei nahm die Polizei Essen Mittwochabend (25. November) einen mutmaßlichen Drogendealer in Haarzopf vorläufig fest. Im Zuge umfassender Ermittlungen kam die Oberhausener Kriminalpolizei einem 22 Jahre alten Mülheimer auf die Schliche, der im Verdacht steht, mit Drogen in nicht geringer Menge zu handeln. Angeblich sollte ein BtM-Deal Mittwochabend in Essen stattfinden. Die Oberhausener fackelten nicht lange und holten die Essener Kollegen hinzu. Gemeinsam mit Zivilkräften aus Essen machte man sich auf nach Essen-Haarzopf, um dort Dealer und Käufer dingfest zu machen. Die Übergabe sollte in einem Wohnhaus auf der Hatzper Straße stattfinden. Mit einer Ramme verschafften sich die Einsatzkräfte gegen 19:30 Uhr Zutritt zu der Tatwohnung, in der sich mehrere Personen aufhielten. Zwischenzeitlich flog ein Paket mit zirka einem Kilo Marihuana aus dem Fenster, welches die Beamten sicherstellten. Drei Tatverdächtige nahmen die Polizisten vorläufig fest. Darunter der oben aufgeführte 22-Jährige, einen 19-Jährigen mutmaßlichen "Kunden" aus Mülheim und eine 22 Jahre alte Bekannte aus Essen. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte einen Haftbefehl gegen den 22-jährigen Hauptverdächtigen aus Mülheim wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen. Die beiden anderen Personen sind wieder auf freiem Fuß. Gegen sie laufen dennoch weitere Ermittlungen. / MUe.

