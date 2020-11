Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Betrüger nach Haftentlassung erneut festgenommen

Stuttgart/MünchenStuttgart/München (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (23.11.2020) in München einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Einmiete- und Kautionsbetrüge begangen zu haben und der versucht haben soll, in betrügerischer Weise an Fahrzeuge zu gelangen. Der 43-Jährige verbüßte unter anderem wegen Betrugs bis Mai 2020 eine Haftstrafe. In den anschließenden Sommermonaten soll er erneut durch eine Betrugsserie mit einem Gesamtschaden von rund 18.000 Euro straffällig geworden sein, weshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl erlassen wurde. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige im September in die Wohnung einer ehemaligen Lebenspartnerin in Ravensburg eingebrochen und ihr gegenüber gewalttätig geworden sein. Im Anschluss tauchte der 43-Jährige unter. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des Mannes, den Münchener Kriminalpolizisten am Montagnachmittag in einem Gebäude an der Marsstraße in München festnahmen. Der 43 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (24.11.2020) in München einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell