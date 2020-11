Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Dokumenten unterwegs - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (23.11.2020) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit gefälschten Ausweispapieren ausgewiesen zu haben und sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufzuhalten. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten gegen 21.00 Uhr in der Borsigstraße ein Fahrzeug, das mit vier Personen besetzt war. Der 37-jährige Beifahrer händigte den Beamten eine mutmaßlich gefälschte slowakische Identitätskarte sowie einen offenbar ebenfalls gefälschten slowakischen Führerschein aus. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen und die Dokumente zur Überprüfung mit auf ein Polizeirevier, wo sich der Verdacht erhärtete. Da sich der 37 Jahre alte kosovarische Staatsangehörige zudem mutmaßlich unerlaubt in Deutschland aufhält und über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er im Laufe des Dienstags (24.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

