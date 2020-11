Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Überfall in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Mann hat am Montagabend (23.11.2020) versucht, einen Getränkemarkt an der Schwieberdinger Straße zu überfallen. Der maskierte Mann betrat kurz vor Ladenschluss gegen 19.55 Uhr den Fachmarkt und lief unvermittelt auf eine Kasse zu. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von einer 35-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Als die 35-Jährige auf die Forderung nicht reagierte, verließ der Täter umgehend den Getränkemarkt und flüchtete ohne Beute gemacht zu haben über einen Trampelpfad in Richtung Marconistraße und Schlotwiese. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 25 bis 35 Jahre alten und rund 170 bis 175 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhe sowie einer weinroten Jacke mit schwarzem Schulterbesatz. Darüber hinaus trug er eine schwarze Sturmmaske mit Augenschlitzen und hatte einen beigen Stoffbeutel bei sich. Zeugen werden geben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

