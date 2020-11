Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Kurvenbereich auf Gegenfahrbahn geraten

Stuttgart-WestStuttgart-West (ots)

Der 45 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse ist am Montagabend (23.11.2020) in der Straße Bergheimer Steige im Kurvenbereich offenbar in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem VW Touran zusammengestoßen. Der 45-Jährige fuhr gegen 19.10 Uhr auf der Straße Bergheimer Steige in Richtung Bergheim. Zur gleichen Zeit war ein 63 Jahre alter Mann mit seinem VW Touran in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der 45-Jährige im Kurvenbereich offenbar auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Touran zusammen. Die 59-jährige Beifahrerin im VW Touran erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Frau. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergheimer Steige war bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 22.15 Uhr gesperrt.

