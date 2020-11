Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 44-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (21.11.2020) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Kronprinzstraße mehrere Lippenstifte gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 16.00 Uhr in dem Laden auf, nahm rund 20 Lippenstifte im Wert von zirka 160 Euro an sich und verbarg diese in dem Ärmel seiner Jacke. Beim Verlassen des Ladens nahmen Beamte ihn fest, die zuvor von einer Mitarbeiterin alarmiert worden waren. Der 44-jährige kroatische Staatsangehörige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde am Sonntag (22.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

