Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, 23-Jährige kommt mit Auto von Fahrbahn ab, schwer verletzt

Hörstel (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Hörstel ist am Montag (21.06.21) gegen 17.57 Uhr bei einem Alleinunfall auf der L590/Ecke Jacksonweg in Riesenbeck schwer verletzt worden. Die junge Frau befuhr die L590 (Emsdettener Straße) in Fahrtrichtung Emsdetten. In einer Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem gelben VW Fox nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte in den Graben, wurde dann über die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Die 23-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 7000 Euro.

