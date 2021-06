Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, zwei Mülltonnen abgebrannt

Greven (ots)

Auf unbekannte Weise sind in der Nacht zu Dienstag (22.06.021) zwischen 23.00 Uhr am Montagabend und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen an der Straße Am Wall zwei Mülltonnen entzündet worden. Die Tonnen brannten komplett ab. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

