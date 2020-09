Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw ausgebrannt/ E-Bike gestohlen

Halver (ots)

In der Nacht zum Samstag, 26.09.2020, gegen 1 Uhr, brannten zwei Pkw auf dem Grundstück eines Geschädigten in Oeckinghausen komplett aus. Der 41-jährige Geschädigte war wach geworden, als er gegen 1 Uhr den Brand seiner beiden Mercedes Benz (einer zugelassen, einer abgemeldet) wahrnahm. Die Feuerwehr Halver löschte die beiden Fahrzeuge ab. Die Polizei stellte die beiden Pkw sicher und nahm ihre Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und oder Fahrzeugen im Bereich Carthausen nimmt die Polizei in Halver entgegen.

In der Nacht von Freitag zum Samstag entwendeten Unbekannte ein unter einem Carport am Schwalbenweg gesichertes schwarzes Damen E-Bike der Marke Pegasus Typ EVO 5 R 500 Wh City. Des Weiteren wurde der ebenfalls unter dem Carport stehende Pkw aufgebrochen und durchwühlt. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise ebenfalls an die Polizei in Halver erbeten.

