Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Bürocontainer und Gartenhütten

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Tür eines Bürocontainers auf einer Baustelle an der Heedfelder Straße aufgebrochen. Bisher gibt es keine Erkenntnisse zu möglicherweise gestohlenen Gegenständen.

Zwischen Montag- und Freitagmittag vergangener Woche ist ein Unbekannter in Gartenhäuser an der Bräuckenstraße eingebrochen und bediente sich an dort gelagerten Essensvorräten.

