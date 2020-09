Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Zeitungsstapels/ Einbrecher in Wohnung und Geschäft/ Trekkingrad gestohlen/Versuchter Einbruch in Werkstatt

Iserlohn (ots)

Am Samstag gegen 6.30 Uhr musste die Feuerwehr Iserlohn einen brennenden Stapel Zeitungen in einer Bushaltestelle an der Schützenstraße löschen. Die Polizei hat ihre Brandermittlungen aufgenommen.

In der Nacht vom 24.09. zum 25.09. brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus am Dördelweg ein und stahlen Alkohol und Bekleidung. Es entstand Sachschaden. Am Samstag gegen 4.40 Uhr warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Fahrzeughandels an der Hembergstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten/durchwühlten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In der Nacht vom 25.09. zum 26.09. hebelten unbekannte Täter ein verschlossenen Garagentor an der Hans-Böckler-Straße aus und entwendeten aus der Garage ein braun/weißes Trekkingrad. Es entstand Sachschaden am Garagentor. In der gleichen Nacht wurde zudem in der Viktoriastraße aus einem dortigen Lagerraum das silberne 7-Gang Fahrrad der Marke Yonntech gestohlen.

Letmathe In der Nacht vom Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter die Plexiglasscheibes eines Tores zu einer Werkstatt an der Untergrüner Straße. Die dahinterliegende Scheibe hielt ab der dem Einbruchsversuch stand. Die Täter flüchteten, ohne ins Gebäude zu gelangen. Es entstand Sachschaden.

