Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (17.06.) ist es auf der Straße "Hinter der Lake" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Fahrradfahrerin fuhr gegen 16.10 Uhr auf dem Radweg in Richtung Rathausstraße. Aus Richtung Rathausstraße kam ihr ein Krankenfahrstuhl entgegen. Beide versuchten sich gegenseitig auszuweichen. Dabei stießen die Fahrradfahrerin und der Fahrer des Krankenfahrstuhls zusammen. Dabei rollte der Fahrer mehrfach über den Fuß der Radfahrerin, die sich dadurch leicht verletzte. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls fuhr weiter, ohne sich um die Frau und ihr Rad zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell