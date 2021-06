Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf der B70, zwei Personen verletzt

Rheine (ots)

Auf der B 70 in Fahrtrichtung Lingen kam es am Montagmorgen (21.06.) gegen 06.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Catenhorn. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 33-jähriger Steinfurter in Fahrtrichtung Lienen und überholte dort vor ihm fahrende Fahrzeuge. Als er grade dabei war einen Mercedes zu überholen, scherte der Fahrer des Mercedes, ein 18-jähriger Schöppinger, ebenfalls aus, um das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Dabei kam es vermutlich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der BMW drehte sich, geriet auf den Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Der Steinfurter verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schöppinger verletzte sich leicht bei dem Unfall. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell