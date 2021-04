Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210419-2: Sicher auf zwei Rädern - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kampagne mit dem Fokus auf Sicherheit von Zweiradfahrern geht weiter.

Trotz der gesunkenen Zahlen von Verunglückten auf den Straßen des Rhein-Erft-Kreises, sind Verkehrsteilnehmer, die mit dem Fahrrad, einem Pedelec oder einem motorisierten Zweirad unterwegs waren, häufiger als in den Jahren zuvor verunglückt. Der Boom der Fahrrad- und Pedelecbranche trägt dazu nicht unerheblich bei.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises will mit der Kampagne "Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" dieser Entwicklung entgegen wirken. Die seit 2019 existierende Kampagne richtet sich nicht nur an Zweirad Fahrende, sondern an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Sie wirbt für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander, so dass alle gemeinsam ihr Ziel erreichen, egal ob zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern.

"Wir nehmen alle Verkehrsteilnehmenden in die Verantwortung, egal ob sie zu Fuß, mit dem Zweirad, mit dem Auto, dem Lastkraftwagen oder Bus auf den Straßen, Wegen und Plätzen im Kreis unterwegs sind." So der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Roland Küpper.

Dazu fasst die Kreispolizeibehörde alle präventiven und repressiven Maßnahmen unter dem Slogan "Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" zu einer gemeinsamen Aktion zusammen.

In den kommenden Wochen und Monaten vermitteln Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Verkehrsunfallprävention eindrücklich, warum ein verkehrssicheres Zweirad das Unfallrisiko deutlich reduziert und worauf dabei zu achten ist. Die Bedeutung eines geeigneten Helms für die eigene Sicherheit, die Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer und die besonderen Risiken des Pedelecfahrens sind genauso Thema, wie der ausreichende Seitenabstand beim Überholen eines Zweirads.

Neben den präventiven Maßnahmen werden regelmäßig polizeiliche Verkehrskontrollen stattfinden, die sich sowohl gegen Verkehrsteilnehmende richten, die sich gegenüber Fahrradfahrern falsch verhalten, als auch gegen Zweirad Fahrende die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln halten.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis wirbt für einen rücksichtsvollen und verständnisvollen Umgang aller am Straßenverkehr teilnehmenden Menschen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell