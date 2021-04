Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210419-1: Mann nach Quadunfall schwerverletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mann (48) fuhr in der Absicht, ein Feld zu düngen, mit seinem Quad über ein Feld im Stadtteil Blatzheim. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Weg ab, fuhr eine Böschung herab und prallte gegen eine Leitplanke.

Am Samstag (17. April) hat ein aufmerksamer Zeuge (27) der Polizei gegen 13 Uhr ein herrenloses Quad neben der Fahrbahn der Bundesstraße (B) 264 gemeldet. Das Fahrzeug lag am unteren Ende einer Böschung hinter einer Leitplanke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 48-jährige Fahrer mit dem Quad unkontrolliert eine Böschung herunter, bis er gegen eine Leitplanke stieß. Der Mann war nach Angaben eines Zeugen beim Düngen eines Feldes von seiner Route abgekommen. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Vor dem Eintreffen der Polizei brachte eine Angehörige den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Quad wurde durch einen Bekannten des Verunglückten geborgen und abtransportiert. Den Fahrer selbst konnten die Polizisten noch nicht zum Unfallhergang befragen. (sc)

Foto: Polizei

