Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in eine Milchtankstelle

Birgel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche betrat eine unbekannte männliche Person die Milchtankstelle der Bielenhof-Alm und entwendete dort Lebensmittel. Offenbar hatte die Person zuvor versucht, den Geldautomaten aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Täter dürfte mit einem Fahrzeug gekommen und weggefahren sein. Zeugen, die am Samstag, 30.01.2021, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, Fahrzeuge zwischen Wiesbaum und Birgel festgestellt haben und evtl. Kennzeichen oder Teile davon benennen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

06551-9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de

