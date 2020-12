Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 27.12.2020

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

+++ Explosionsgeräusche von Firmengelände +++

26349 Jade, Bundesstraße, 23.12.2020, 19:30 Uhr und 23.12.2020, 22:23 Uhr Am 23.12.2020, um 19:30 Uhr und um 22:23 Uhr, ist es auf einem Firmengelände in Schweiburg an der Bundesstraße offenbar jeweils zu einer lautstarken Explosion gekommen. Aufgeschreckte Anwohner meldeten diesen Umstand der Polizei, die zusammen mit der Feuerwehr zum Einsatzort entsandt wurde. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden deformierte Ölfässer festgestellt, die scheinbar in Zusammenhang mit den lauten Explosionen stehen. Die Ermittlungen zu den Detonationen und den weiteren Gesamtumständen dauern an.

