Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gögglingen - Scheibe an Auto eingeschlagen, Handtasche gestohlen

UlmUlm (ots)

An einem Parkplatz bei den dortigen Kleingärten an der Donaubrücke wurde am Samstagmorgen die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und eine im Fahrzeug liegende Handtasche entwendet. Die Handtasche wurde wenig später in der Nähe von Bad Schussenried aufgefunden, Bargeld und Kreditkarten fehlten. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer der Ulmer Polizei 0731/1880 abzugeben.

Die Polizei rät allen Fahrzeugführern: Ihr Auto ist kein Tresor!

Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes. Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

