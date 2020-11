Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer stoßen zusammen; Seniorin erleidet schwere Verletzungen

Zu einer folgenschweren Kollision zwischen zwei Radfahrern ist es am Samstagvormittag in Biberach gekommen. Ein 10-jähriger Junge wollte mit seinem Fahrrad die Felsengartenstraße auf Höhe Kapuzinerstraße am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei stieg er jedoch nicht ab, sondern überquerte fahrend den Fußgängerüberweg. Als er auf der anderen Straßenseite ankam, kollidierte der Junge mit einer 82-jährigen Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Radweg entlang der Felsengarten in Richtung Saulgauer Straße befuhr. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Hierbei zog sich die 82-jährige Frau, welche keine Schutzhelm trug, schwere Verletzungen zu. Der 10-jährige hingegen, blieb dank Fahrradschutzhelm unverletzt.

