Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall Flucht mit Trunkenheit in Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei sucht Unfallstelle

Ein 27-jähriger Mann aus Kreuzau befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18. April), gegen 23:50 Uhr, mit einem Pkw die Bundesstraße 265 in Höhe der Ortslage Erftstadt-Erp. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war auf den Pkw aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei, da der Fahrer mit ca. 30 km/h anstatt den erlaubten 100 km/h unterwegs war. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung staunte nicht schlecht, da der rechte Vorderreifen samt Felge und die vordere Stoßstange komplett fehlten. Auch klang die Stimme des Mannes alkoholtypisch verwaschen, sodass die Beamten einen Atemtest mit einem Wert von über 1,2 Promille durchführten. Auf den frischen Unfallschaden angesprochen äußerte der Fahrer, dass ihm der Reifen geplatzt und dadurch Felge und Stoßstange abgerissen wären. Die Stoßstange hatte der Mann in den Kofferraum gelegt. Bei der Suche nach einer möglichen Unfallstelle stellten die Beamten eine kilometerlange Kratzspur auf dem Asphalt der B265 fest. Das abhandengekommene Rad als auch die Unfallstelle konnten die Beamten nicht auffinden. Dem 27-jährigen Berufsfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000,- Euro. (jd)

