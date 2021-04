Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210416-4: Diebe beabsichtigten Geldautomatensprengung- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (63) hat die Polizei über verdächtige Geräusche und Stimmen in einer Bank in Türnich informiert. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Die bislang unbekannten Täter versuchten ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag (16. April) um 1 Uhr den Geldautomaten einer Bank "Am Markt" durch die Anwendung eines Gasgemischs zu öffnen. Ein 63-jähriger Zeuge, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort wohnt, informierte die Polizei. Der Senior gab dabei an männliche Stimmen und klopfende Geräusche gehört zu haben. Als er aus dem Fenster sah, habe er einen dunklen Kleinwagen auf einem Parkplatz vor der Bank beobachten können. Aus dem Kofferraum ragten zwei Schläuche heraus. Wenig später seien die unbekannten Täter mit dem dunklen Auto in Richtung Berrenrather Straße geflüchtet. Den Unbekannten gelang die Öffnung des Geldautomaten nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten. Da der 63-Jährige nur eingeschränkte Sicht auf das Gebäude hatte, konnte er die Tatverdächtigen nicht sehen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die weitere Angaben zu Tathergang, Fluchtfahrzeug oder verdächtigen Personen zur oben genannten Tatzeit machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. (akl)

