POL-REK: 210416-2: Zeuge meldete Reifenstecher - Brühl

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, an insgesamt 15 Autos die Reifen zerstochen zu haben. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wegen einer ausgelösten Alarmanlage blickte am Freitagmorgen (16. April) um 00:45 Uhr eine Zeugin (54) aus dem Fenster ihres Hauses in der Friedrichstraße. Sie hörte das laute Zischen entweichender Luft aus Reifen dort abgestellter Autos und informierte umgehend die Polizeileitstelle. Auch ihr eigenes Auto war betroffen.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass im Verlauf der Friedrichstraße an 15 Autos die Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen worden waren. Hinweise zu einem Täter erlangten die Beamten zunächst nicht. Erst durch die Aussage eines Zeitungsausträgers (51), der zur Tatzeit in diesem Bereich seiner Arbeit nachging, erhielten die Polizisten die Personenbeschreibungen von zwei jungen Männern, die im Anschluss an der Hubertusstraße, Ecke Kaiserstraße angetroffen worden sind. Sie machten nach Belehrung keine Angaben zu Sache. Nach der Feststellung ihrer Personaldaten entließen die Beamten die beiden 25 und 26 Jahre alten aus Brühl und Köln stammenden Männer wieder. Beide müssen sich in einem Strafverfahren wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten. (bm)

