Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

In den heutigen Nachtstunden (15.04.2021, 00:35 Uhr) wurde der integrierten Leitstelle Mecklenburgische Seenplatte ein Kellerbrand in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neustrelitz gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten des ortsansässigen Polizeirevieres konnte eine Rauchentwicklung im Bereich des Kelleraufganges wahrgenommen werden. Durch den umgehenden Einsatz der Feuerwehren Neustrelitz und Alt-Strelitz konnte der Brandherd in einem Kellerverschlag lokalisiert und gelöscht werden. Eine Ausdehnung des Feuers auf weitere Räume des Mehrfamilienhauses konnte dadurch verhindert werden. Auf Grund einer übermäßigen Rauchansammlung in der obersten Etage des Hauses erfolgte eine Evakuierung von 10 Bewohnern durch die Feuerwehr. Diese konnten im Anschluss an eine Untersuchung und ohne weitere medizinische Behandlung durch die eingesetzten Rettungskräfte in die Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

