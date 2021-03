Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Autohaus/ Verfolgungsfahrt mit Einbrechern

VW T-Roc gestohlen/ Täter flüchtig

Polizei Cochem (ots)

Am 14.03.21, gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Cochem zwei verdächtige Personen, die sich im Bereich eines Autohauses in Ellenz-Poltersdorf aufhielten. Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte kurz darauf ein verdächtiges Fahrzeug ausmachen und versuchte die Insassen zu kontrollieren. Nach einer Verfolgungsfahrt ließen die Täter das Fahrzeug mit laufendem Motor im Dorf stehen und setzten die Flucht zu Fuß fort. Es wurden dann weitere Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Insassen veranlasst, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Suche verlief jedoch ergebnislos. Weitere Ermittlungen ergaben nun, dass die Insassen den benutzten PKW, Skoda Oktavia im Bereich Bonn zuvor gestohlen hatten. An diesem gestohlenen PKW hatten die Täter Kennzeichen angebracht, die wiederum im Bereich Bad Schwalbach gestohlen wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Täter in das Autohaus in Ellenz-Poltersdorf einbrechen und wurden hierbei wohl gestört. In der gleichen Nacht sind die gleichen Täter in ein Autohaus in Ernst/Gewerbegebiet eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld und einen nagelneuen VW T-ROC, schwarz, den sie mit den gestohlenen Kennzeichen ausstatteten. Es dürfte sich um 2-3 Täter gehandelt haben, die nun mit diesem schwarzen VW T-ROC mit den Kennzeichen COC-HZ 3 unterwegs sind.

