Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Verkehrsunfallflucht in der Röntgenstraße - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Samstag, den 13.03.2021, zwischen 16:45 und 17:00 Uhr, wurde in der Röntgenstraße in Mayen ein dort geparkter Mercedes durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500-1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Laut einem Hinweis könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen Audi A3 mit SU-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell