Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht mit dem Verdacht der Trunkenheit

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstagmittag, gg. 12.30 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass er gerade einen Verkehrsunfall beobachtet habe. Der seiner Meinung nach Unfallverursachende setze seine Fahrt jedoch fort, ohne anhalten zu wollen. Im Verdacht stand ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Remagen, der die B 266 aus Remagen kommend in Richtung Bad Neuenahr befuhr. In einer Rechtskurve unmittelbar vor dem Stadtteil Lohrsdorf fuhr er aus zunächst unbekannten Gründen leicht in die Gegenspur. Hierdurch kam es zur leichten Kollision mit dem Gegenverkehr, in deren Folge die jeweils linken Außenspiegel beschädigt wurden. Der Außenspiegel des Unfallverursachers wurde sogar komplett abgerissen. Der hinter dem Unfallverursacher fahrende Zeuge konnte das Kennzeichen des Vorausfahrenden ablesen. Im Weiteren wurde durch die Polizei Remagen die Halteranschrift überprüft. Der im Tatverdacht stehende Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später dort angetroffen werden. Nun wurde auch der vermutliche Grund der Unfallflucht ersichtlich, da der Tatverdächtige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell