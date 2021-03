Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zur Rettung wurde die Wohnungstür eingetreten

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gg. 09.00 Uhr, ging ein Notruf bei der Polizei ein, wonach ein Umzugshelfer einer alten Dame aus Bad Neuenahr beim Umzug helfen solle. Er habe an der Wohnungstür geklingelt, aber niemand öffne ihm. Er könne Geräusche aus der Wohnung hören und befürchte, dass der alten Dame etwas zugestoßen sein könnte. Die Beamten stellten fest, dass die Wohnungstür tatsächlich fest verschlossen war und auch die Rollläden im Erdgeschoss alle geschlossen waren. Der mittlerweile eingetroffene Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Bad Neuenahr suchten nach einer Möglichkeit in die Wohnung zu gelangen. Als dann aber auch deutliche Hilferufe aus der Wohnung zu hören waren, entstand Handlungsdruck. Die Beamten sahen sich genötigt, die Wohnungstür einzutreten. In der Wohnung konnte die 88-jährige Dame auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Sie war augenscheinlich gestürzt und auch offensichtlich verletzt. Akute Lebensgefahr bestand vor Ort nicht. Nach Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus Remagen gebracht.

