Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht

Polch (ots)

Am Donnerstag, 11.03.2021 ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe in Polch (vor Geisenach). Dabei wurde ein geparkter PKW am Kofferraum nicht unerheblich beschädigt. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen die möglicherweise etwas zum Unfallgeschehen aussagen können werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

