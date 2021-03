Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Zeit von 16.30 - 16.55 Uhr am Freitag, parkt ein PKW-Fahrer aus Bad Neuenahr seinen blauen Opel Corsa auf dem Parkdeck eines Supermarktes in der Rathausstraße in Bad Neuenahr. Als er nach seinem Einkauf im Supermarkt zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein anderer Kunde vermutlich beim Rangieren die linke Seite des Opel zerkratzte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hier werden noch Unfallzeugen gesucht

