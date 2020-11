Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht; Ludwigsburg: Ladendetektiv stellt Diebin - Mittäter flüchtig; Ludwigsburg: Dreister Lkw-Fahrer verlässt Unfallstelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg

Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg einen dort geparkten VW Touran. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher in einer Linkskurve das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug und verließ daraufhin die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 185353 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Ladendetektiv stellt Diebin - Mittäter flüchtig

Am Donnerstag gegen 19:40 Uhr versuchte ein diebisches Trio Kleidung aus einem Modegeschäft im Einkaufszentrum an der Heinkelstraße zu entwenden. Ein männlicher Täter sowie eine 41-jährige Frau betraten gemeinsam das Bekleidungsgeschäft und legten anschließend mehrere Kinderbekleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 280 Euro in eine mitgebrachte Einkaufstasche, die, wie sich später herausstellte, mit Alufolie ausgekleidet war. Ohne die Ware zu bezahlen, verließen sie das Geschäft. Die Sicherungsschranken hatten aufgrund der präparierten Tasche nicht ausgelöst. Da das Tatgeschehen allerdings durch den Ladendetektiv beobachtet worden war, sprach er die Tatverdächtigen daraufhin an. Der männliche Täter sowie ein mutmaßlicher Komplize, der vor dem Geschäft gewartet hatte, ergriffen unvermittelt die Flucht. Die Tasche mit dem Diebesgut warfen sie dem Detektiv vor die Füße. Die 41-jährige Tatverdächtige konnte durch den Ladendetektiv festgehalten und schließlich an die Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Männern dauern an

Ludwigsburg: Dreister Lkw-Fahrer verlässt Unfallstelle - Zeugen gesucht

Mit einem dreisten Lkw-Fahrer hatte es am Donnerstag gegen 12:45 Uhr ein Mitarbeiter des Möbelhauses in der Heinkelstraße in Ludwigsburg zu tun. Der Fahrer eines Lkw mit tschechischer Zulassung fuhr gegen eine als Höhenbegrenzung angebrachte Schilderbrücke auf dem Parkplatz des Möbelhauses und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Zeuge forderte den Fahrer auf an der Unfallstelle zu warten und verständigte daraufhin die Geschäftsleitung und die Polizei. Diese Zeit nutzte der Lkw-Fahrer, um die Unfallstelle zu verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lkw verlief bislang ohne Erfolg. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault-Lkw mit aufgesetzter Schlafkabine und Pritschenaufbau mit grauer Plane, die mit dem Aufdruck eines tschechischen Transportunternehmens versehen ist. Wer Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 185353 in Verbindung zu setzen.

