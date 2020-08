Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Aller guten Dinge sind drei

Ein 43-jähriger Georgier steht im Verdacht, sich gleich drei Mal an einem Tag den selben Supermarkt in Neuenstein für seine Diebestouren ausgesucht zu haben. Der Mann wurde am Dienstagmittag dabei beobachtet, wie er in dem Laden in der Kirchensaller Straße mehrere Packungen Rasierklingen entwendete und damit verschwand. Bei der Überprüfung der Videoaufzeichnungen fiel den Mitarbeitern auf, dass der Beschuldigte bereits am Morgen in dem Supermarkt gewesen war und Schnaps gestohlen hatte. Am Abend desselben Tages betrat der Mann dann erneut das Geschäft. Angestellte bemerkten ihn und sprachen ihn an, als er den Laden verlassen wollte. Nachdem er von Mitarbeitern des Supermarktes in ein Büro zur Überprüfung gebeten wurde, flüchtete der 43 -Jährige unter Anwendung von körperlicher Gewalt. Eine erneute Auswertung der Videoaufzeichnungen belegte, dass der Beschuldigte auch bei seinem dritten Besuch an diesem Tag Eigentum des Supermarktes entwendet hatte. Der Flüchtige konnte wenig später von einer Streife des Polizeireviers Öhringen festgenommen werden. Der 43-Jährige wurde am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht in Öhringen vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell