Am Samstag fuhr ein 51-Jähriger gegen eine Mauer in Altheim.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger in der Hauptstraße in Richtung Langenenslingen. Durch die tief stehende Sonne wurde der Fahrer wohl geblendet und hielt an. Dabei übersah er eine Mauer. Gegen die prallte er mit seinem Honda. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Ein Abschlepper kümmerte sich um sein nicht mehr fahrbereites Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

