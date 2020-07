Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Spielgerät beschädigt

Am Samstag waren Unbekannte auf einem Spielplatz in Mietingen zu Gange.

Ulm (ots)

Eine Zeuge sah gegen 21.30 Uhr mehrere Unbekannte auf einem Spielplatz in der Straße "In der Au". Die standen wohl an einem Spielgerät herum. Als der Zeuge näher kam, entfernten sie sich. Der Zeuge stellte eine Beschädigung an dem Spielgerät fest. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 1294928

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell