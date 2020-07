Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Nach Vorfahrtsmissachtung schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW-Lenker die Kreisstraße aus Richtung Sparwiesen und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Bezgenriet abbiegen. Eine 41-jährige PKW-Lenkerin befuhr die kreuzende Kreisstraße von Bezgenriet in Richtung Hattenhofen. Nach Zeugenaussagen fuhr der 19-jährige ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Bei dem folgenden Unfall wurde die PKW-Lenkerin schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden.

