POL-UL: (UL) Weidenstetten - Schwerer Unfall auf Landstraße - Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Samstagmittag.

Weidenstetten - Schwerer Unfall auf Landstraße - Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Samstagmittag.

Ulm

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die Landesstraße 1165 von Altheim in Richtung Weidenstetten. In einer Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einer Länge von etwa 200 Metern überschlug sich der Audi des Mannes mehrfach. Schließlich kam er etwa 10 Meter abseits der Fahrbahn in einem Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Audi des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Flurschaden im Maisfeld wird derzeit auf etwa 1.000 Euro beziffert. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Bei dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe erhoben.

