Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind von PKW angefahren und leicht verletzt

Ludwigslust (ots)

Auf der B 5 am Abzweig Hornkaten ist am Dienstagnachmittag ein 13-jähriger Junge von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrer eines PKW Opel beim Auffahren auf die Bundesstraße offenbar nicht an dem Stoppschild gehalten und in der weiteren Folge den auf einem Fahrrad die Straße querenden Jungen angefahren. Das Kind erlitt dabei einen leichten Schock und wurde an die Mutter übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Opelfahrer ergab einen Wert von 0,9 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell