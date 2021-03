Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an KFZ, Zeugen gesucht.

Cochem/Bremm (ots)

In der Nacht vom Samstag, 13.03.2021 auf Sonntag, 14.03.2021 wurde in Bremm in der Moselstraße ein dort abgestellter PKW Mercedes eines Anwohners durch einen Steinwurf beschädigt. Hierdurch wurde die Frontscheibe des Autos zerstört.

Die Polizei Cochem bittet Zeugen, sich unter 02671/9840 zu melden.

