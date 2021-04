Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210415-3: Unbekannte Täter entwendeten Zigaretten - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. April) wegen eines Einbruchs in eine Tankstelle alarmiert worden. Um 2.20 Uhr ging ein Einbruchalarm bei einer Sicherheitsfirma ein, die die Polizei informierte. Unbekannte Täter hatten die Tür einer Tankstelle an der Köln-Aachener Straße beschädigt und gelangten in das Gebäude. Die Täter betraten trotz vernebelter Sicht die Tankstelle. Eine Vernebelungsanlage löste durch das unberechtigte Öffnen der Tür aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Einbruch beobachtet oder zur Tatzeit verdächtige Personen und Fahrzeuge auf der Köln-Aachener Straße wahrgenommen haben. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02232 52-0. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell