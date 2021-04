Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210415-1: Nach Bränden: Vermisstenfahndung endete mit Festnahme eines 17-Jährigen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei suchte mehrere Monate einen Brandstifter, der immer wieder Gegenstände in Frechen in Brand steckte. Nun haben Polizeibeamte den Täter im Rahmen einer Vermisstenfahnung festgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagmittag (13. April) einen 17-Jährigen festgenommen, nachdem dieser seit einigen Wochen an seiner Wohnanschrift in Pirmasens als vermisst galt. Der Jugendliche steht außerdem in Verbindung mit mehreren Bränden im Frechener Stadtgebiet. Während einer ersten Befragung zu seinen Aufenthaltsorten als Vermisster gab er spontan an, in Frechen einen Wohnwagen, eine Grillhütte sowie eine Mülltonne angezündet zu haben.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hatte an dieser Stelle bereits am 24. und 25. November 2020 mit den Pressemitteilungen "201124-5: Zahlreiche Brände hielten Polizei und Feuerwehr in Atem" und "201125-4: Brandserie im Fokus der Polizei" über die Brände in Frechen berichtet. Der 17-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. (sc)

