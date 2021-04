Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210414-2: Achtung! Taschendiebe unterwegs - Brühl

Gleich zwei Täterinnen (20, 23) hat die Polizei auf frischer Tat in der Giesler Galerie gestellt. Sie erfassten arbeitsteilig ihre "leichte Beute" und nahmen Personen "in die Zange". Dabei verwendeten sie einen breiten Schal zum Abdecken des Hineingreifens in fremde Taschen oder Rucksäcke. Die Polizei warnt vor der Masche.

Mehrere Zivilpolizisten hielten sich Dienstagnachmittag (13. April) um 13:30 Uhr am Haupteingang der Giesler Galerie (Uhlstraße/Mühlenstraße) auf. Dabei gerieten zwei Frauen (20, 23) in den Fokus, die sich dort insbesondere auf ältere Menschen mit Rucksäcken oder Taschen konzentrierten. Einer 52-Jährigen mit Rucksack folgten die Frauen plötzlich und versuchten, den Reißverschluss des Rucksackes zu öffnen. Der Versuch misslang und die 52-Jährige betrat die Damentoilette. Dort hielt sie eine Täterin auf, während die andere "zugriff". Mit ihrer Beute flüchteten die Täterinnen in Richtung des Parkhauses "Am Krankenhaus". Auf dem Weg dorthin entledigten sie sich mehrerer Papiere aus der Geldbörse der Bestohlenen. Die Polizisten folgten den flüchtenden Frauen, nahmen beide vorläufig fest und führten sie einer Polizeidienststelle zu. Sie äußerten sich nicht zu den Tatvorwürfen. Die beiden aus dem Raum Köln stammenden Frauen müssen sich in der Folge in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Falles des Taschendiebstahls verantworten.

Die Polizei warnt vor der Masche: Bleiben Sie aufmerksam und auf Distanz zu Fremden. Fordern Sie - gerade auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie - den Abstand ein, wenn Ihnen jemand vermeintlich zu nahe kommt. Halten Sie Wertgegenstände nahe am Körper und verzichten Sie im günstigsten Fall auf zusätzliche Taschen und Rucksäcke. (bm)

