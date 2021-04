Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210413-3: Geländewagen in der Nacht gestohlen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl eines Land Cruisers. Am Dienstag (13. April) um 3.10 Uhr weckten Motorengeräusche die Ehefrau (53) des Fahrzeughalters. Weil sie gegen 1.45 Uhr bereits zwei Personen auf E-Scootern in der Drachenfelsstraße gesehen habe, die sie nicht zuordnen konnte, schaute die 53-Jährige aus dem Fenster. In der Einfahrt habe sie dann zwei Männer beobachten können, die sich am Fahrzeug ihres Mannes zu schaffen machten. Einer saß bereits im Fahrzeug. Der Zweite stieg auf der Beifahrerseite zu und beide fuhren mit dem Wagen davon. Die 53-Jährige weckte sofort ihren Mann und informierte die Polizei. Nach Angaben der Zeugin trug einer der Männer eine Kapuzenjacke. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 fragen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder den Personen mit den E-Scootern machen? Wer hat Informationen zum Verbleib des Toyota Land Cruisers? (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell