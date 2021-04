Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210414-3: Betrüger entwendet Bargeld - Zeugensuche - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Betrüger hat am Dienstag (13. April) mehrere Hundert Euro aus der Geldbörse eines 74-Jährigen entwendet, nachdem er versucht hatte, dem Senior Kleidungsstücke zum Kauf aufzudrängen. Der Geschädigte beschrieb den circa 30 bis 40-jährigen Täter als etwa 170 Zentimeter groß bei schlanker Statur. Er habe einen grau-melierten Bart und dunkle Kleidung, unter anderem eine Lederjacke, getragen. Zudem habe der Mann Deutsch mit italienischem Akzent gesprochen. Der Senior parkte gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bank an der Aachener Straße in Königsdorf. Laut seiner Aussage stieg der Täter in sein Auto ein, setzte sich auf den Beifahrersitz und redete auf den 74-Jährigen ein. Der Betrüger habe zudem Kleidungsgegenstände auf die Rückbank gelegt, obwohl der Senior einen Kauf mehrfach abgelehnt hatte. Nachdem der Täter fragte wie viel Geld der Geschädigte bei sich trug, holte der Rentner sein Portemonnaie hervor. Der unbekannte Mann griff zu, entwendete Bargeld und flüchtete in einem dunklen Kleinwagen. Kunden der Volksbank an der Aachener Straße sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-520 zu kontaktieren. (sc)

