Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210415-2: Diebe hielten auf E-Scootern Ausschau nach Beute - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter versuchten ein geparktes Fahrzeug zu öffnen und sich Wertgegenstände anzueignen. Am Donnerstag (15. April) löste um 3.37 Uhr die Videokamera einer Grundstückseinfahrt am Nelkenweg aus, da sie Bewegungen erkannte. Für den Fahrzeughalter waren auf seinem Mobiltelefon zwei unbekannte Personen zu erkennen, die sich auf E-Scootern in die Einfahrt begaben und dort versuchten die Beifahrertür eines Autos zu öffnen. Nachdem sie bemerkten, dass der Wagen verschlossen war, fuhren sie mit ihren E-Scootern in Richtung Entenfang davon. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 fragen: Wer hat die beiden Personen auf dem Nelkenweg oder im Umfeld gesehen? Wer kann Angaben zur Identität der Personen oder dem weiteren Fluchtweg machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (akl)

