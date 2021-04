Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210416-3: Polizei stellt Exhibitionisten - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag haben Polizeibeamte im Rahmen einer Fahndung einen 64-Jährigen gefasst, der im Verdacht seht exhibitionistische Handlungen ausgeführt zu haben.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat am Donnerstag (15. April) gegen 12 Uhr einen 64-Jährigen gestellt, nachdem dieser mehreren Passanten sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt haben soll. Eine Betroffene meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten griffen den Tatverdächtigen während einer Fahndung an der Händelstraße auf und brachten ihn zur exakten Identitätsfeststellung zur Polizeiwache. Der Mann war bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Das Kriminalkommissariat 11 nahm die weiteren Ermittlungen auf. (sc)

