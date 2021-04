Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210416-5: 22-jähriger Bergheimer auf dem Nachhauseweg verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 22-Jährige von einem Unbekannten mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Der verletzte junge Mann klingelte gegen 2.15 Uhr bei einem Anwohner des Märchenrings. Er bat darum, einen Rettungswagen zu rufen, da er Schmerzen habe und verletzt worden sei. Neben einem Rettungswagen, machten sich auch Polizeibeamte auf den Weg zur Einsatzörtlichkeit. Der stark alkoholisierte 22-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, aus Bergheim an der Erft entlang nach Hause gegangen zu sein. Zwischen Erftbrücke und Quadrath-Ichendorf sei er dann auf einem Feldweg von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt worden. Der 22-Jährige wollte in Ruhe gelassen werden. Es kam seinen Angaben nach zum Streit, bei dem er mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. Danach sei der Mann in Richtung Bergheim geflüchtet. Der unbekannte Mann soll etwa 180 Zentimeter große gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 bitten Zeugen, die Angaben zu der Tat oder der beschriebenen Person machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

