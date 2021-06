Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Greven, Lenk Dich nicht app - kein Handy am Steuer, Schwerpunktkontrollen

Emsdetten, Greven (ots)

Am Montag (21.06.) hat die Polizei in Emsdetten und Greven Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Nutzung von technischen Geräten während der Fahrt. Die eingesetzten Beamten haben in der Zeit zwischen 11.00 und 19.00 Uhr mehr als 50 Verstöße festgestellt. Insgesamt haben 46 Autofahrer Ordnungswidrigkeitenanzeigen bekommen, weil Sie während der Fahrt ihr Smartphone nutzten. Auch drei Radfahrer erhielten Verwarnungsgelder. Sie nutzten ebenfalls während ihrer Fahrt das Smartphone. Des Weiteren stellten die Beamten zwei Gurtverstoße fest. Damit die Fahrzeugführer in Zukunft daran denken, während der Fahrt ihr Smartphone nicht zu nutzen, bekamen sie von den Beamten Flyer zu dieser Thematik ausgehändigt.

