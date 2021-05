POL-HL: OH-Scharbeutz/ OT Gronenberg Wohnungsbrand in Gronenberg/ Scharbeutz

Polizeidirektion Lübeck

Bei einem Wohnungsbrand in Scharbeutz/ Ortsteil Gronenberg ist am Donnerstagabend (20.05.2021) eine Frau schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die 71-jährige Bewohnerin aus dem brennenden Gebäude retten. Zur weiteren Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 23:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in der Dorfstraße alarmiert. Ausgebrochen war das Feuer in einer Wohnung im 1. Stock des dortigen Mehrfamilienhauses. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die 71-jährige Bewohnerin retten - sie erlitt schwere Verletzungen und wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Nach intensivem Löscheinsatz konnte der Brand gelöscht und das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro, die Wohnung ist derzeit nicht mehr nutzbar.

Warum das Feuer ausbrach, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Eutiner Kriminalpolizei. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am Freitagvormittag wurden die Brandermittlungen in der stark beschädigten Wohnung fortgeführt.

