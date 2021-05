Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde a.B.

Kriminalpolizei ermittelt nach Brandstiftungen - Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Auf einer Baustelle in Schönwalde am Bungsberg kam es im Abstand von circa zwei Monaten zu einer Brandstiftung an einer Miettoilette und einer weiteren versuchten Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Neustadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich am 20.02.2021 gegen 20:55 Uhr. Auf dem Gelände einer Baustelle im Ortsteil Mönchneversdorf an der Straße Gläserland nahe der Einmündung zur Straße Scheelholz brannte eine Miettoilette fast vollständig nieder. Am 02.05.2021 gegen 16:00 Uhr geriet am selben Ort ein gelber Sack mit Plastikmüll in Brand, der an eine Miettoilette gelehnt war. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Feuers verhindert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen.

Die Kriminalpolizei in Neustadt führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die an den besagten Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle in der Straße Gläserland gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04561-615-0 oder per E-Mail an die Adresse Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

