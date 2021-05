Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud Nächtliche Suche nach vermisster Frau in Lübeck erfolgreich

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.05.2021) hat die Polizei in Lübeck St. Gertrud nach einer vermissten 93-jährigen Frau gesucht. Neben mehreren Beamtinnen und Beamten war auch ein Diensthund im Einsatz. Die Suche verlief erfolgreich.

Vermisst wurde die betagte Lübeckerin aus einem Seniorenwohnheim in der Wattstraße. Gegen 03.25 Uhr führten die umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam, schließlich zum Erfolg: In Höhe des Keplerwegs konnte die orientierungslose Senioren unterkühlt von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell