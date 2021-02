Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Junge vermisst

Erwitte (ots)

Seit dem heutigen Donnerstagmittag wird ein 9-jähriger Junge aus Bad Westernkotten vermisst. Vermutlich ist er am Grundschulgelände in Erwitte in einen falschen Bus gestiegen. Er könnte sich aber auch laut Zeugenaussagen noch in der Nähe der Schule aufhalten. Der Junge soll etwa 1,30 m groß und auffallend dünn sein. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Hose und einer grünen Jacke. Er hat einen roten Rucksack dabei. Zeugen, die das Kind sehen, werden gebeten, sich umgehend unter der 110 zu melden. (wo)

